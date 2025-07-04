Валя Карнавал поделилась подробностями шантажа ее откровенными фото

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Блогерша Валентина Карнаухова, известная как Валя Карнавал, в пятницу, 4 июля, рассказала о деталях шантажа откровенными фотографиями, из-за которого полиция задержала нескольких человек.

По словам блогерши, две девушки сделали снимки в раздевалке спортзала, когда она была полностью обнажена. Этот инцидент произошел примерно восемь месяцев назад в одном из московских тренажерных залов.

— Эти восемь месяцев я переживала действительно ад и сумасшедшую нервотрепку, — рассказала Карнавал.

Впоследствии Валю Карнавал начали шантажировать этими фотографиями, требуя деньги. Она назвала ситуацию ужасной в своем Telegram-канале и призналась, что после случившегося перестала чувствовать себя в безопасности в общественных туалетах и женских раздевалках.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве компанию фанатов блогерши Вали Карнавал, которые продавали ее интимные фото.

Психолог и сексолог Евгения Александрова рассказала, что нужно делать, если интимные фото утекли в Сеть. Она посоветовала сделать скриншоты переписки с шантажистом, ссылки на сайт/публикации/рассылки в личные сообщения другим людям. С этими доказательствами стоит обратиться в полицию. Слив таких фото — нарушение закона и уголовно наказуемо, добавила психолог.