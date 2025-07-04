Татьяна Буланова раскрыла секрет брака с молодым мужем

Татьяна Буланова приехала в Кремль: певица стала участницей концерта, посвященного грядущему Дню любви, семьи и верности. За кулисами артистка пользовалась повышенным вниманием у поклонников: те без конца с ней фотографировались. Буланова не отказывала никому.

Татьяна, как известно, - дама замужняя. Два года назад певица вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева, который младше ее почти на двадцать лет. В Кремле артистка призналась: свой нынешний брак она считает идеальным.

Певица говорит, что с мужем живет душа в душу. Хоть и видится не так часто, как хотелось бы. Муж весь в бизнесе, а сама Татьяна постоянно на гастролях.

- В чем секрет вашего брака? - поинтересовались у артистки корреспонденты «МК». - В любви, - призналась Буланова. - Когда есть любовь, то есть почитание, есть уважение, желание уступить, не спорить. У нас все это есть. - У нас с мужем еще не было ни одного серьезного скандала, - продолжила звезда. – Мы вообще фактически не ссоримся. Я говорю серьезно: у нас очень хорошие отношения.

Напомним, для Татьяны нынешний брак - третий по счету. Первым мужем звезды стал продюсер Николай Тагрин, с которым они вместе покоряли отечественный шоу-бизнес. В браке с Николаем у Татьяны родился сын Александр. Второй супруг Булановой - футболист Владислав Радимов, от которого певица также родила сына. Парень пошел стопами мамы и сейчас пробует себя в качестве рэпера. Звездная мама в Кремле призналась, что за творчеством сына наблюдает с интересом, но с советами к нему не лезет.