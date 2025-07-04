Катя Лель рассказала, почему уехала из России

Недавние сообщения об отъезде популярной певицы Кати Лель из России вызвали бурное обсуждение в СМИ и соцсетях. Как выяснилось, артистка действительно покинула Москву, но лишь для того, чтобы отправиться на запланированный отдых в солнечный Бодрум вместе со своей дочерью Эмилией.

«Мы поехали с доченькой погреться на солнышке», - пояснила Катя в эксклюзивном комментарии.

Певица подчеркнула, что её отъезд носит исключительно временный характер и связан лишь с желанием провести летний отпуск в комфортных условиях. В последние месяцы Лель активно работала над новыми проектами и выступала с концертами, поэтому небольшой перерыв стал для нее необходимостью.

Особое внимание в интервью МК Катя уделила отношениям со своей 16-летней дочерью.

«Мир ребёнка настолько хрупкий, всегда что-то очень эмоциональное содержится внутри. Нужно уметь разговаривать: «А как дела? А что у тебя в школе? А как подружки? А какие мальчики новые?» Конечно, ребёнок сначала может не сказать. Но здесь нужно найти подход. Предложить: «Смотри, давай, я тебе свою тайну скажу, а ты мне – свою». Тогда и происходит доверительный разговор. Самое главное в отношениях с детьми – это доверие».

Катя Лель рассказала, когда превышала скорость

На вопрос о возможном расширении семьи артистка ответила с благодарностью : «Если мне суждено стать мамой во второй раз, значит, так и будет. Я всегда готова».

Поклонники Кати Лель могут не переживать - в ближайшее время певица планирует вернуться в Россию и продолжить творческую деятельность. А пока она наслаждается заслуженным отдыхом в кругу самых близких людей.