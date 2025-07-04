Желтизну кожи Киркорова объяснили

Желтизна кожи у народного артиста России Филиппа Киркорова может быть связана со стрессом. Об этом в беседе с «Общественной службой новостей» рассказала врач общей практики Надежда Чернышева.

Эксперт указала на то, что певец пережил потерю отца.

«У него были травмы недавно, а стрессовая ситуация бьет по слабым местам. Скорее всего, желтизна могла проявиться на кожных покровах из-за проблем с ЖКТ. Например, если есть нарушение обменных процессов, или имеются патологии других органов», — предположила Чернышева.

При этом, по словам врача, больше всего на состояние Киркорова влияет сахарный диабет.

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«Мы не знаем, какой именно тип диабета у певца, но в любом случае эта болезнь влияет на иммунную систему», — добавила она.

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