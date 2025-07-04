Раскрыто, зачем Гузеева обесцветила волосы и брови

Недавно Лариса Гузеева удивила публику, опубликовав кадры в новом образе со светлыми волосами и бровями. Однако многим пришелся не по вкусу такой имидж знаменитости, и на нее обрушилась волна критики. Выяснилось, что звезда «Жестокого романса» изменила внешность ради роли в сериале «Холод».

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Как выяснил Telegram-канал «Светский хроник», Лариса Гузеева сыграет в сериале «Холод» режиссера Алексея Казакова. Картина рассказывает о девушке, которую несправедливо сажают в тюрьму. Ведущая «Давай поженимся!» сыграет влиятельную зэчку — она поможет организовать главной героине побег на свободу.

Главную роль сыграет Любовь Аксенова. Съемки первого сезона стартовали в январе этого года. Премьера ожидается в этом году.

Недавно Лариса Гузеева решила откровенно ответить на недавние обсуждения своей внешности. Артистка призналась, что всегда хотела иметь контрастную внешность, именно поэтому красила брови и волосы. Ей нравилось, как выделялись на этом фоне голубые глаза.