Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили расставание после девяти лет отношений

Слухи о расставании Кэти Перри и Орландо Блума оказались правдой. Знаменитости официально подтвердили, что больше не вместе.

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Представители пары решили прервать молчание по поводу их разрыва. Они отметили, что за последние несколько месяцев отношения Кэти и Орландо изменились — звезды сосредоточились на совместном воспитании дочери.

«Их и дальше будут считать семьей, поскольку их общим приоритетом является — и всегда будет — воспитание дочери в любви, стабильности и взаимном уважении», — рассказали их представители в совместном заявлении для Us Weekly.

По данным издания, певица и актер расстались еще в начале года. Решение о разрыве было обоюдным. Со звездой «Пиратов Карибского моря» Перри познакомилась на церемонии вручения премии «Золотой глобус». Однако пара рассталась после года отношений из-за того, что актер увлекся другой девушкой. Кэти и Орландо вновь возобновили отношения и обручились в 2019 году. В 2020 году певица родила дочь Дейзи Дав.

Ранее мы писали, что 48-летний Орландо Блум появился на свадьбе Джеффа Безоса в компании стилистки бывшей девушки Кэти Перри.