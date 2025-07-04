Стас Намин проиграл суд

Стас Намин, советский российский музыкант и режиссер, создатель и лидер группы "Цветы", проиграл суд. Об этом пишет Mash.

По данным канала, 73-летний артист пытался запретить интернет-магазинам торговать виниловыми альбомами группы Gorky Park ("Парк Горького"). Этот коллектив Намин собрал и продюсировал в 1987-м.

Как передает ресурс: сайт с дисками продюсер увидел в мае - и тут же решил, что налицо нарушение (Намину принадлежат права на лого группы с серпом и молотом), написав заявление и потребовав снять товар с продажи.

В суде музыканту отказали, пояснив, что на диске - только название, но логотипа нет. Намин подал несколько апелляций, но все - безрезультатно.