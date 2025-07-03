Шарлиз Терон рассказала о домогательствах со стороны известного режиссера

Голливудская актриса Шарлиз Терон заявила о сексуальных домогательствах со стороны известного режиссера. Об этом она рассказала в подкасте Call Her Daddy.

При этом, актриса не стала называть имя этого режиссера. По словам Терон, она столкнулась с домогательствами в самом начале своей актерской карьеры — в возрасте 19 лет. Тогда ее пригласили на одно из первых прослушиваний, но кастинг проходил прямо в доме режиссера. Мужчина встретил Терон в шелковой пижаме и в какой-то момент положил ей руку на колено. После этого актриса смогла благополучно покинуть здание.

«Не хочу произносить его имя, но он знает, что речь идет именно о нем. Если кто-то когда-нибудь спросит меня напрямую, я отвечу. Мне нравится, что он боится правды, которая может всплыть в любой момент», — рассказала она.

Помимо этого Терон также добавила, что спустя восемь лет после инцидента этот режиссер вновь обратился к ней с предложением о работе. Тогда актриса напомнила о ситуации на кастинге, после чего мужчина «ушел от разговора».