Прокуратура проверит лодку, на которой чуть не утонул Павел Воля

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщила, что ведомство проверит лодку, на которой ранее чуть не утонул комик Павел Воля.

Напомним, что инцидент произошел в Калининграде — вместе с другими пассажирами Воля арендовал лодку для прогулки по реке Преголе, но в какой-то момент судно стало заполняться водой. При этом сам комик добавил, что лодка начала тонуть всего через несколько минут после отплытия.

Как уточнили в прокуратуре, по факту происшествия была организована проверка. По ее результатам ведомство оценит действия судовладельца и соответствующих органов, а при наличии нарушений будут приняты меры реагирования.

Павел Воля едва не утонул в Калининграде

«Калининградская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта, соблюдения лицензионных требований и прав пассажиров», — рассказали в пресс-службе.

Ранее Воля рассказал об инциденте в Калининграде в своих соцсетях.