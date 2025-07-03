Прокуратура проверит лодку, на которой чуть не утонул Павел Воля
Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщила, что ведомство проверит лодку, на которой ранее чуть не утонул комик Павел Воля.
Напомним, что инцидент произошел в Калининграде — вместе с другими пассажирами Воля арендовал лодку для прогулки по реке Преголе, но в какой-то момент судно стало заполняться водой. При этом сам комик добавил, что лодка начала тонуть всего через несколько минут после отплытия.
Как уточнили в прокуратуре, по факту происшествия была организована проверка. По ее результатам ведомство оценит действия судовладельца и соответствующих органов, а при наличии нарушений будут приняты меры реагирования.
Павел Воля едва не утонул в Калининграде
«Калининградская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта, соблюдения лицензионных требований и прав пассажиров», — рассказали в пресс-службе.
Ранее Воля рассказал об инциденте в Калининграде в своих соцсетях.