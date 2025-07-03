Брэд Питт рассказал, какими женщинами восхищается

Известный актер Брэд Питт рассказал, кто из женщин произвел на него впечатление с первого взгляда. 61-летний актер стал гостем подкаста New Heights.

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В беседе с братьями Джейсоном и Трэвисом Келси Питт вспомнил, как в начале своей карьеры он оказался на съемочной площадке культового фильма «Тельма и Луиза» и впервые встретил Джину Дэвис и Сьюзан Сарандон.

— Когда я впервые увидел Джину и Сьюзан, у меня просто перехватило дыхание. Я был в таком восторге, что не сразу оправился, — поделился Питт.

В этом фильме он сыграл обаятельного мошенника Джея Ди, что стало его первой крупной ролью. Партнершей по постельной сцене была Джина Дэвис, и Питт не скрывал, как сильно он тогда волновался.

— Джина была такой милой, доброй и нежной. Эта сцена снималась два дня. И она действительно заботилась обо мне, — признался актер.

В подкасте Питт также обсудил темы жизни, трудностей и спорта. Он отметил свою поддержку в отношении команды по американскому футболу, в которой играет Трэвис Кэлси — ведущий подкаста и бойфренд Тейлор Свифт, и выразил благодарность за игру в финале соревнований, несмотря на проигрыш.

Недавно Брэд Питт стал жертвой злоумышленников. В конце июня дом американского актера ограбили в Лос-Анджелесе. По предварительным данным, в краже участвовали три человека, проникших в дом звезды через окно.