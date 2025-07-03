Мария Погребняк пригрозила Авроре Кибе судом

Мария Погребняк вступилась за Викторию Боню в заочном конфликте. После того как блогер раскрыла, почему Аврора Киба выходит замуж за Григория Лепса, 19-летняя невеста артиста жёстко ответила инфлюенсеру. Теперь же в скандал вмешалась Мария и пригрозила Авроре Кибе юридической ответственностью.

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Супруга футболиста отметила, что в эфире шоу, говоря о семье Авроры Кибы, Боня ссылалась на то, что говорят в кулуарах светской Москвы, и, главное, на публикацию «Комсомольской правды» – это, по мнению Погребняк, ключевой момент.

"Претензии надо предъявлять не к Боне, а к первоисточнику. Аврора же, на эмоциях, совершила ошибку: во-первых, направила гнев не по адресу, а во-вторых, перешла на личности, обвинив Вику в «низкой социальной ответственности» и озвучив сумму гонорара. Эти голословные утверждения – как раз то, что потенциально наказуемо судом, в отличие от цитирования СМИ. Если Вика захочет, то суд выиграет легко". Мария Погребняк

Стало известно, кто нравился Авроре Кибе до Григория Лепса

Мария Погребняк добавила, что бурная реакция невесты Лепса, вероятно, связана с тем, что девушка невнимательно слушала аргументацию Бони, что и привело к излишне эмоциональной реакции.