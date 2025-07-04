В Сети обсуждают редкий совместный выход Анны Седоковой и ее дочери в свет

На днях состоялся редкий выход в свет Анны Седоковой вместе с дочерью Алиной Белькевич — обе появились на премьере сериала «Этерна». Появление Анны и Алины с того вечера активно обсуждается в Сети. И повод, надо заметить, есть.

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Всё дело в том, что Алина, которой сейчас уже 20 лет, расцветает не по дням, а по часам и восхищает поклонников своей красотой. После публичного появления её стали сравнивать с мамой и один за другим отпускать комплементы.

«Невероятно красивая девушка», «Взяла лучшее от мамы и приумножила», «Вкус просто замечательный у девочки», «Она еще превзойдет Анну», «Красивые мама и дочь», — такие комментарии оставляют юзеры под совместными снимками Седоковой и её дочки.

Ранее Белькевич спровоцировала слухи о новом романе. Алина поделилась снимками с незнакомцем, намекнув тем самым на отношения. На снимке девушка и её спутник обнимают друг друга за талию.