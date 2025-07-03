Продюсер Дворцов вмешался в конфликт Собчак и Инстасамки

Недавно стало известно, что рэп-исполнительница Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) написала донос на певицу Дору. Этот поступок осудили многие представители шоу-бизнеса, в том числе журналистка и светская львица Ксения Собчак. Ведущая также проехалась по творчеству Дарьи, отметив, что ее треки пагубно влияют на сознание подростков. Конфликт в беседе с изданием «Страсти» прокомментировал продюсер Сергей Дворцов. По его словам, в шоу-бизнесе все приняли сторону Собчак.

«Все прекрасно понимают, что Инстасамка решила хайпануть на своих коллегах. Она это делает, чтобы ее не выдвинули из страны, хочет максимально здесь закрепиться, поэтому начинает топить коллег. Ксения, безусловно, права», — поделился Дворцов.

Сергей добавил, что песня Доры, из-за которой и был написан донос, не содержит ничего противозаконного. Зотеева, по его мнению, пошла на этот шаг из чувства зависти и желания устранить конкурентку. Ранее Инстасамка покаялась за свои ранние песни и удалила их со всех площадок.