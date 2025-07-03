Продюсер Дворцов раскрыл, что в конфликте Собчак и Инстасамки все встали на сторону журналистки

WomanHit.ru

Недавно стало известно, что рэп-исполнительница Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) написала донос на певицу Дору. Этот поступок осудили многие представители шоу-бизнеса, в том числе журналистка и светская львица Ксения Собчак. Ведущая также проехалась по творчеству Дарьи, отметив, что ее треки пагубно влияют на сознание подростков. Конфликт в беседе с изданием «Страсти» прокомментировал продюсер Сергей Дворцов. По его словам, в шоу-бизнесе все приняли сторону Собчак.

Продюсер Дворцов вмешался в конфликт Собчак и Инстасамки
© WomanHit.ru
«Все прекрасно понимают, что Инстасамка решила хайпануть на своих коллегах. Она это делает, чтобы ее не выдвинули из страны, хочет максимально здесь закрепиться, поэтому начинает топить коллег. Ксения, безусловно, права», — поделился Дворцов.

Сергей добавил, что песня Доры, из-за которой и был написан донос, не содержит ничего противозаконного. Зотеева, по его мнению, пошла на этот шаг из чувства зависти и желания устранить конкурентку. Ранее Инстасамка покаялась за свои ранние песни и удалила их со всех площадок.