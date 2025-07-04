Киркоров сделал заявление о проблемах со здоровьем

Филипп Киркоров больше двух месяцев восстанавливается после ожога, который получил на концерте в Санкт-Петербурге. Поп-король несколько недель провел в больнице, но до сих пор не вернулся в прежнюю форму. Из-за болезни артист сильно сдал — похудел и выглядит уставшим.

При этом 58-летний певец не отказывается от светских мероприятий, и даже летал за границу, чтобы выступить на свадьбе. Народ же считает, что артист не жалеет себя, стараясь заработать как можно больше. Люди бьют тревогу, мол, Филипп загонит себя в могилу, если не отдохнет. Больше всего поклонников Киркорова пугает его худоба.

Накануне певец появился на очередном мероприятии и вышел к журналистам, чтобы успокоить своих фанатов.

"Все хорошо. Рука еще побаливает, конечно, но, в целом, все нормально. Живы будем, не помрем. Раны украшают настоящего артиста, особенно если это мужчина. То они переживают, что я полный, то они переживают, что я худой. Как же угодить всем?! Не угодишь. Вот какой есть, такой есть. Спортивный, фирменный и здоровенький", — заявил Филипп корреспонденту VOICE.

Рассказал артист и об отпуске. По словам Киркорова, он уже и билет купил, но в последний момент поездку пришлось отменить, слишком много дел свалилось. Певец обещает, что как только все сделает, сразу отправится на отдых.