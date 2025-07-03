В деле о смерти актера Мэттью Перри появилась новая подозреваемая

Расследование обстоятельств смерти актера Мэттью Перри приближается к концу. И вскоре будут вынесены обвинения. Полиция не останавливает свою работу и продолжает раскапывать новые детали громкого дела. Так, теперь под подозрения попала актриса Брук Мюллер. Об этом сообщает американский журнал OK!.

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Из показаний персональной ассистентки Перри Кейти Эдвардс выяснилось, что бывшая супруга актера Чарли Шина Брук Мюллер одно время была тайной любовницей звезды «Друзей». Их отношения начались в 2006 году после того, как актриса познакомилась с Мэттью на встрече в обществе анонимных алкоголиков. В то время оба страдали от зависимости.

Правда тогда их роман продлился недолго, поскольку Мюллер вышла заму за Шина, а исполнитель роли Чендлера Бинга переключился на другую девушку. И вот незадолго до трагедии, по утверждениям Эдвардс, оба возобновили связь. В связи с этим предполагается, что именно Брук, которая чуть ли не полжизни с переменным успехом лечится от зависимости, и добыла для Мэттью Перри убивший его препарат.

Отметим, что полиция уже опрашивала Брук Мюллер и не раз, также у нее конфисковали ноутбук и телефон. Но пока она не была арестована. Виновата она и другие подозреваемые в смерти известного актера или нет, выяснится уже скоро, когда следствие будет завершено.

Ранее мы писали о том, что снабжавшему наркотиками актера Мэттью Перри врачу грозит до 40 лет тюрьмы.