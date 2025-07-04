«Почему жаба в моей комнате?»: у Оксаны Самойловой завёлся новый питомец

Дом рэпера Джигана и его супруги Оксаны Самойловой снова стал местом необычных событий. На этот раз в их роскошном доме появилась... жаба. Блогерша сняла на видео, как земноводное бесцеремонно скакало по полу спальни, и эмоционально поинтересовалась у подписчиков: «Почему жаба в моей комнате? Почему?!». Пока неизвестно, станет ли незваная гостья новым питомцем или её вернут в естественную среду обитания.

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Оксана Самойлова — мать четверых детей и хозяйка целого зоопарка — привыкла к хаосу. Однако появление жабы стало неожиданностью даже для неё.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как земноводное спокойно передвигается по полу. Самойлова предположила, что лягушку тайком принесла одна из дочерей.

Подписчики разделились во мнениях, одни советуют оставить жабу, чтобы добавить её в коллекцию экзотических питомцев, другие настаивают, что земноводное нужно выпустить на волю.

Семья Джигана и Самойловой давно славится своей любовью к животным. Их дом напоминает то мини-зоопарк, то съёмочную площадку реалити-шоу.