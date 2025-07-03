Стала известна пенсия Пугачевой

В СМИ появилась информация о том, какую пенсию получает певица Алла Пугачева и другие российские артисты. Об этом сообщает News.ru.

Согласно данным издания, Пугачева получает пенсию в размере более 100 тысяч рублей. Отмечается, что базовая выплата певице с надбавками составляет около 90 тысяч рублей. Кроме того, Пугачева также получает доплату за звание народной артистки — еще 30 тысяч рублей.

Помимо этого, издание также рассказало о пенсионных выплатах другим российским артистам. Так, Юрий Стоянов получает пенсию в размере более 60 тысяч рублей. Крупные пенсионные выплаты также получает народный артист России Юрий Антонов (около 60 тысяч рублей), певица Ирина Аллегрова (70 тысяч рублей), Лариса Долина (около 80 тысяч рублей), телеведущая Лариса Гузеева (более 50 тысяч рублей) и Надежда Кадышева (около 90 тысяч рублей).

Впрочем, не все российские звезды получают такую высокую пенсию. Например, певица Лолита Милявская получает выплаты в размере около 27 тысяч рублей. Как уточняет издание, это связано с тем, что у Лолиты нет званий, которые гарантируют получение надбавок. Маленькую пенсию также получает Лев Лещенко (30 тысяч рублей) и певец Юрий Лоза. По признанию последнего, он получает пенсию в размере всего 16 тысяч рублей. Как заявил Лоза, его пенсия меньше, чем выплаты его охраннику.

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