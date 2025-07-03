Катя Лель объяснила причину отъезда из России

Новость о том, что Катя Лель уехала из Москвы, взбудоражила общественность. Интернет-порталы пестрят заголовками: «Лель покинула Россию». На днях певицу вместе с дочерью действительно заметили в турецком Бодруме. Как оказалось, отдых Катя планировала уже давно.

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– Мы поехали с доченькой погреться на солнышке, – объяснила певица. – Здесь прямо лето-лето. Для меня самое главное в летнем отдыхе, чтобы никто не напрягал, чтобы была потрясающая атмосфера вокруг: на релаксе, на комфортном душевном состоянии. И, конечно, чтобы погода благоволила.

Катя говорит, что ей отдых был необходим. В последнее время звезда активно работала, радуя зрителей своими выступлениями.

– С доченькой мы – подруги, – продолжает Катя. – Как я смогла выстроить такие отношения? Нужно просто уметь разговаривать с ребенком. Мир ребенка настолько хрупкий, всегда что-то очень эмоциональное содержится внутри. Нужно уметь разговаривать: «А как дела? А что у тебя в школе? А как подружки? А какие мальчики новые?». Конечно, ребенок сначала может не сказать. Но здесь нужно найти подход. Предложить: «Смотри, давай, я тебе свою тайну скажу, а ты мне – свою». Тогда и происходит доверительный разговор. Самое главное в отношениях с детьми – это доверие.

Катя Лель рассказала, как надо вести себя при встрече с НЛО

Эмилия – единственная дочь Кати Лель. Впрочем, певица не исключает, что в их семье может случиться пополнение.