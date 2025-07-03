Брежнева возмутилась слухами о своей смерти

Певица Вера Брежнева опубликовала на странице в соцсети сообщение, в котором говорится о ее смерти. Звезда попросила поклонников не верить в посты хейтеров о кончине и жестко высказалась о ситуации в целом.

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Артистка показала поклонникам фейк о смерти, который она обнаружила в Сети. Его автор предлагает пользователям перейти на некий Telegram-канал, чтобы узнать больше о случившемся.

«К сожалению, это конец. Веры больше нет! Появились печальные вести о Вере Брежневой. Публика прощается с артисткой. Слабонервным не смотреть! Подробности у нас в телеграм-канале», — написали любители сенсаций.

Брежнева возмутилась подобным слухам и попросила свою аудиторию не вестись на откровенную дезинформацию. Она сопроводила текст нецензурной лексикой, чем дала понять, как сильно устала от подобных новостей.

«Пока вы переходите по ссылке это будет работать! Не ведитесь! И не пересылайте мне, не распространяйте такой контент!» — заявила Вера.

Ранее Брежневу уличили в использовании фонограммы. Это произошло на концерте в Кишиневе после того, как певица упала на сцене.