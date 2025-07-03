Mia Boyka раскритиковала подаренную ей на концерте игрушку

Певица Mia Boyka раскритиковала игрушку Лабубу, которую во время вступления во Всеволожске ей подарила поклонница. Артистка считает, что они выглядят пугающе.

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Певица попросила высказать свое мнение во время выступления. Она несколько раз переспросила, можно ли высказаться.

«Короче, ребят, честно, эта тема, которая началась вирусная... Мне кажется, они вообще на каких-то демонов похожи», - произнесла Mia Boyka.

Ее слова приводит Ura.ru.

Она считает более целесообразным тратить деньги на подарки близким и сладости, нежели покупать дорогостоящие игрушки вроде Лабубы. Певица боится, что теперь ей приснятся Лабубу, и посоветовала никому их не покупать.

Ранее Mia Boyka попала в скандал из-за жеста, который два года назад показала в Comedy Club. Певица сузила глаза, говоря о желании стать популярной в Китае. Она призналась, что не знала о значении жеста.