Зачем Манижа вернулась в Россию после поддержки террористов и критики СВО

Манижа, некогда раскритиковавшая спецоперацию и поддержавшая террористов из «Крокуса», недавно снова появилась в Москве. Life.ru рассказал, что привело участницу Евровидения в столицу.

Возвращение в Москву

Манижа уехала из России на родину, в Таджикистан, еще в 2022 году. Однако на днях девушка объявилась в Москве на мероприятии, посвященном урбанистике — оно прошло в одном из джаз-клубов сети питейных заведений. Причем там она побывала не просто как посетитель, а как спикер «со стороны музыки». Сами организаторы назвали встречу «уникальной вечеринкой» с «публичной дискуссией».

Выбор Манижи как эксперта случился на фоне выхода ее нового альбома в прошлом году. Кроме того, в середине июня артистка выпустила новую песню. Неизвестно, был ли это способ продвижения или же совпадение, однако певица в любом случае осталась в выигрыше.

С выступлениями в РФ у Манижи сейчас все плохо — официально их нет. Концертная деятельность закончилась в 2023 году. Не исключено, что певица просто ушла в декретный отпуск после рождения дочери Оливии, однако обновляться перестал и сайт артистки, исполненный полностью на английском языке.

Кто такая Манижа, перед которой извинилась Пугачева

Критика СВО, «Крокус»

Вопросы общественности к Маниже появились еще в 2021 году, когда она выступала на Евровидении от России. Тогда Следственный комитет призвали проверить песню «Русская женщина» на «наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды». Композиция изобиловала странными пассажами и производила впечатление политического произведения.

Уже после начала спецоперации артистка уехала в Таджикистан, откуда стала собирать средства на помощь украинцам через фонд помощи мигрантам в России, зарегистрированном на мать.

Новую скандальную известность Манижа получила весной 2023 года. Тогда, после поимки террористов, напавших на беззащитных людей в «Крокус Сити Холле», она выступила в их защиту. В опубликованном видеообращении она стала говорить о своей бабушке.

«Я рада, что она не проживает то, что происходит с нами и с миром. А ещё я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии, не коснутся её. А еще я рада, что она не видела ту зверскую ночь. И не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка, — заявила артистка.

На эту реплику внезапно откликнулась Алла Пугачева, которая никак не прокомментировала сам теракт. По какой-то причине она решила извиниться перед Манижей, а та в ответ заявила, что любит Примадонну.

После этого выступления Манижи в России сошли на нет, а следом, как она сама жаловалась своим подписчикам в соцсетях, — в Белоруссии, Казахстане и Киргизии. Сейчас ее песни ротируются разве что на радиостанциях Таджикистана.

Что известно о личной жизни и карьере Манижи

Манижа Сангин родилась 8 июля 1991 года в Душанбе. В России артистка оказалась в трехлетнем возрасте — в 1994 году, после того как в их дом в Таджикистане в ходе гражданской войны попал снаряд. В 14 лет будущая артистка получила российское гражданство, а после школы училась на факультете психологии в Российском государственном гуманитарном университете.

Осела семья в Москве. В одной из многоэтажек на улице Кулакова им принадлежали как минимум две квартиры. В них регистрировались все члены семейства: мать Наджиба Усманова, сама певица и её братья. Позднее мать и дочь регистрировались в таунхаусе в подмосковной деревне Поздняково — сейчас такое жилье оценивается примерно в 50 млн рублей. До переезда в Таджикистан семья пользовалась джипом Lexus GX470.

Первую популярность Манижа завоевала еще в 2007 году — тогда она выступала под псевдонимом «Ру.Кола». Позднее продюсеры создали ей более попсовый образ, который она позже доработала до уже знакомого сейчас. Девушка много ездила по миру, была участницей петербургского хип-хоп-коллектива «Ассаи», но добиться значимых успехов в музыкальной индустрии не получалось.

В тот период Манижа даже хотела закончить музыкальную карьеру, однако внезапно ее ролики в соцсетях стали набирать просмотры. Уже в 2017 году артистка выпустила первый альбом Manuscript, который уже через несколько дней занял первую строчку в iTunes.

После этого артистка стала не только выступать, но и заниматься общественной деятельностью. В частности, она боролась за права женщин и вела проекты против домашнего насилия. Воплощением этого стала та самая песня «Русская женщина», записанная для Евровидения.

Осенью 2022 года Манижа сыграла свадьбу с режиссером Ладо Кватанией, который является продюсером певицы. Он снимал ее клип «Мама» и ставил выступление на Евровидении. Свадьба состоялась на Николиной горе в Подмосковье. В июле 2023 года она родила дочь, а в марте этого года СМИ писали, что артистка снова беременна и находится на последних месяцах.