Бизнес покойного модельера Вячеслава Зайцева закрывается

Последние несколько лет бизнес покойного Вячеслава Зайцева едва держался на плаву. Ещё при жизни модельер, которому диагностировали прогрессирующую болезнь Паркинсона, не мог управлять своим детищем — Домом моды. Компания погрязла в судебных разбирательствах и долгах. Сегодня Super обнаружил на портале Rusprofile заявление о ликвидации «Лаборатория моды Вячеслава Зайцева», которая юридически принадлежала Дому моды.

Лаборатория была создана в 1997 году для обучения молодых дизайнеров моделированию и конструированию одежды. Возглавил её лично Зайцев, но в 2022 году на фоне обострения заболевания он был вынужден отойти от дел. С того момента лаборатория, чьи выпускники когда-то представляли свои коллекции на Московских неделях моды, практически перестала работать и приносить доход. На сегодняшний день, как следует из данных СПАРК-Интерфакс, за компанией числится налоговая задолженность в размере 6 тысяч рублей. Представители Дома моды не объявляли о закрытии лаборатории.

Напомним, что Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года. Управление бизнесом перешло в руки его сына — Егора Зайцева. Однако в июне 2024-го наследник кутюрье умер от онкологии. После смерти Егора хозяйкой Дома моды стала его вдова Екатерина Ромашкина.