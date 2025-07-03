Внучка Кобзона впервые стала мамой

25-летняя внучка Иосифа Кобзона стала мамой. Однако о пополнении в семействе стало известно только сейчас, когда малышу исполнилось уже два месяца.

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Мишель Раппопорт разместила на своей странице в соцсети трогательный снимок сына, предусмотрительно спрятав его личико. Имя крохи новоиспеченная мама тоже пока не разглашает. Напомним, Мишель уже много лет живет за границей. В декабре прошлого года она вышла замуж за своего избранника Бена Джорджа, уроженца Израиля и успешного потомственного бизнесмена.

Несмотря на то, что средств на пышный банкет у пары было предостаточно, они не стали устраивать пир на весь мир и отпраздновали бракосочетание скромно, в кругу самых близких.

Иосифа Кобзона при жизни можно было назвать поистине счастливым и богатым дедушкой. Дочь Наталья и сын Андрей подарили мэтру в общей сложности семь внуков и внучек. А сам артист всегда утверждал, что у него 10 внучат, имея в виду двоих дочерей первой невестки, рожденных во втором браке, а также внука своей родной сестры.