Актеру Алексею Воробьеву грозит блокировка счетов после суда с Пенсионным фондом. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», он проиграл дело и теперь должен выплатить штраф в 1 тысячу рублей, а также государственную пошлину в размере 8 тысяч рублей.

В публикации не уточняется, что стало причиной судебных споров. Несмотря на небольшую сумму, Воробьеву могут заблокировать счета, если он откажется оплатить назначенный штраф и пошлину.

Певец Алексей Воробьев впервые вышел в свет с женой Аидой Гарифуллиной

Напомним, что в мае Воробьев тайно женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной. В июне пара вместе посетила премьеру фильма «Больше чем футбол», в котором актер сыграл главную роль. Для знаменитостей это стало первым совместным появлением на публике в статусе супругов. При этом на красной дорожке актер появился один, а жена ждала его в зале.