Звезда «Глухаря» раскрыл размер своего первого в жизни гонорара

Заслуженный артист России, звезда сериалов «Склифосовский» и «Глухарь» Максим Аверин раскрыл размер своего первого в жизни гонорара. Его цитирует aif.ru.

«Мой первый гонорар был два рубля. Выдали мне их в спичечном коробке. Мне тогда было пять лет. Того первого гонорара хватило лишь на коробку цветных мелков», — рассказал актер, добавив, что получил эти деньги за свою первую роль в фильме «Похождения графа Невзорова».

Ранее сообщалось, что воссоединившаяся группа «Тату» готова выступать на частных мероприятиях за 10 миллионов рублей.