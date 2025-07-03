Няня дочерей Виторгана раскрыла шокирующие факты о детях

Актер Эммануил Виторган в свои 85 лет полон сил и энергии. Вместе с 63-летней женой Ириной Млодик он растит семилетнюю дочь Этель и шестилетнюю Клару. Недавно стало известно о поездке семьи за границу. Куда собралась чета, и почему это привело в ярость бывшую няню девочек — читайте в нашей статье.

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Эммануил Виторган и Ирина Млодик не скрывают, что часто меняют персонал в своем доме. Поклонники звёздной пары решили поинтересоваться, с чем связано такое решение супругов. Некоторые и вовсе усмотрели подвох в поведении артистов.

Раскрыть правду решила бывшая няня Этель и Клары Николь Кононова. Прошлым летом, когда супруги жили в Юрмале, женщина работала в их доме. Она отметила, что условия работы не самые лучшие и предостерегла тех, кто хочет попасть в дом к знаменитостям.

Истерики и ненормированный день

Помощница семьи Виторган отметила, что часто ей приходилось задерживаться на работе, поскольку пара уезжала на фестивали или встречи.

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Однако это не самое страшное, что происходило с женщиной. Больше всего ее поразило поведение семилетней Этель и шестилетней Клары. По словам Николь, девочки ее совершенно не слушались, а иногда позволяли себе неприемлемые поступки.

«Каждый вечер они устраивают истерики, которые могут длиться часами. Дети непослушные настолько, что кидали мне в лицо свое нижнее белье со словами: "подберешь"», - сообщила она.

Бывшая няня отметила, что и от хозяев дома ей тоже «доставалось». К примеру, артист с женой часто ругали ее за неправильно повешенное полотенце, не так приготовленный суп и расположение продуктов в холодильнике. Особенно злила артиста стоящая рядом с колбасой сметана.

Помимо работы няней женщину заставляли убирать дом, что не входило в её обязанности. Кононова отметила, что каждый раз ее рабочий день сопровождался насмешками и упреками. Поводы были самыми разными, поэтому предусмотреть все и избежать конфликта было нереально.

Экс-няня детей Эммануила Виторгана подчеркнула, что в день увольнения ее чемоданы охрана тщательно обыскала, а затем ее просто выставили за дверь, не позволив дождаться такси в коридоре.

Также женщине часто приходилось водить девочек в кино и на прогулки за свой счет. Когда она предоставляла Ирине Млодик чеки, женщина смеялась ей в лицо и отказывалась возмещать потраченные средства.

Души не чают

О своих дочерях Эммануил Виторган и Ирина Млодик готовы говорить часами. Пара души не чает в наследницах, все им позволяет и растит в абсолютной любви.

Однажды жена артиста пожаловалась в соцсетях на конфликт дочерей. Ирина отметила, что Клара сначала била сестру по лицу, а затем вцепилась ей в волосы. При этом ни родители, ни няня в конфликт не вмешивались.

На вопрос поклонников о том, почему девочек не стали разнимать, знаменитость лишь отмахнулась:

«Кларочка наша не всегда ангелочек».

Невоспитанность и вседозволенность

Пользователи Сети без стеснения отмечают: дочери Виторгана и Млодик растут, не зная норм, они невоспитанные и часто ведут себя распущенно.

В ответ на это звёздная мать гневается и требует извинений от поклонников.

Супруга Эммануила Виторгана отметила, что ей непонятно, зачем люди позволяют себе давать советы, в которых она не нуждается. Ее учат воспитывать дочерей и упрекают в плохом воспитании девочек.

Позднее родительство

Ирина Млодик и Эммануил Виторган поженились в 2003 году, спустя три года после смерти супруги артиста Аллы Балтер.

Актер сильно горевал, и руку помощи ему протянула помощница. Ирина всегда была рядом, поддерживала и не позволяла падать духом.

Она много лет дружила с семьёй и знала, как тяжело приходится Виторгану. Со временем отношения пары переросли в романтические, и овдовевший артист решил жениться еще раз.

Через десять лет пара объявила о рождении дочери Этель. Девочку 56-летняя Ирина родила с помощью ЭКО. Через полтора года в семье появилась дочь Клара. Малышка родилась у суррогатной матери, о чем артисты без стеснения признались поклонникам.

При этом Эммануил Виторган не скрывает: его сын Максим от первого брака достаточно взрослый, а девочки будут друг с другом всю жизнь. При этом он не исключил появление еще одного малыша — братика девочек.

До брака с Виторганом у Ирины не было детей. Состояла ли женщина в серьёзных отношениях — неизвестно. О прошлом Млодик говорить не любит.

С супругой Виторган «обрел вторую молодость». Они с Ириной обожают активный спорт, катаются на электровелосипедах и самокатах, часто отдыхают у моря и, кажется, вполне счастливы.

Все выпады в свой адрес супруги называют вспышками зависти и просят окружающих быть добрее и терпимее.