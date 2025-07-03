Концерт Эмина отменили по неизвестным причинам

Концерт певца Эмина Агаларова в Калининградской области перенесли на год. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

По информации источника, выступление в Светлогорске, Калининградская область, которое изначально было назначено на 6 июля, отменено. Причиной такого решения организаторы назвали «обстоятельства непреодолимой силы». Сообщается также, что зрители, успевшие купить билеты, смогут их вернуть или использовать через год.

На сайте исполнителя в расписании на июль значатся только концертные площадки в Азербайджане, откуда родом семья Агаларова. Ближайшее выступление на территории России назначено на ноябрь 2025 года в Ижевске.

Ранее стало известно, что власти Баку отменили все мероприятия с участием российских артистов. Поводом назвали «насильственные действия» против азербайджанцев в Екатеринбурге.