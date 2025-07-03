Певица Агурбаш выйдет замуж в третий раз

Певица Анжелика Агурбаш призналась, что собирается выйти замуж в третий раз, однако не раскрывает своего избранника. Об этом сообщает «Пятый канал».

Свадебное торжество запланировано на конец июля. Она уточнила, что детали подготовки держатся в секрете даже от самых близких друзей.

«Платье уже готово, кольцо я прячу пока. Видите, хожу с защитой (показывает на аксессуар на руке. — Прим. ред.), прямо с пресс-конференции, чтобы не сглазили… Счастье любит тишину. Я так много уже говорила в своей жизни, открывала, так радовалась, хвасталась. Сейчас жизнь научила не хвастаться, знаете. Все узнаете, увидите. У меня многие мои друзья узнают моего жениха 31 июля», — заявила Агурбаш.

По ее словам, она будет скрывать имя будущего супруга до последнего. Певица уточнила, что выбрала достойного кандидата — молодого, красивого и перспективного.

В феврале Анжелика Агурбаш поделилась секретом омоложения и посоветовала делать маску для лица из овсянки. Артистка запаривает смесь на сливках, молоке или сметане. Агурбаш уверена, что овсянки, оливкового масла и хорошего детского мыла достаточно для того, чтобы выглядеть хорошо. Также одним из критериев поддержания красоты она назвала позитивный настрой. Певица посоветовала улыбаться сразу после пробуждения.