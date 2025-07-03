Бывшая жена Моргенштерна похвасталась новым Mercedes

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина похвасталась новой иномаркой за миллионы рублей. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 4,2 миллиона подписчиков.

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25-летняя инфлюэнсерша продемонстрировала снимки, где позировала в джинсах и черном кроп-топе рядом с автомобилем Mercedes-Benz G-Class белого цвета. В том числе ее запечатлели, когда она лежала на капоте машины и сидела в багажнике.

«Знакомьтесь, Жемчужинка — моя новая любовь», — указала в подписи девушка.

При этом на сайте auto.ru подобные транспортные средства 2024-2025 годов выпуска предлагаются к покупке по цене от 15 до 41 миллиона рублей. Однако точную стоимость автомобиля блогерша не раскрыла.

В июне сына Рамзана Кадырова Адама заметили за рулем редкого Mercedes из лимитированной серии, поставка которых в Россию запрещена.