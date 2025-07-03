Бузова восхитилась российским парком

Известная российская певица Ольга Бузова побывала в парке Галицкого в Краснодаре и восхитилась его видами. Своими впечатлениями артистка поделилась в Telegram-канале.

По ее словам, она впервые оказалась здесь, хотя ранее много слышала про парк.

«Много слышала про это место, но ни разу не была. Здесь очень круто, огромная территория в 50 гектаров, красиво, просто нереально», — сказала она на видео.

Кроме того, звезда посетила ресторан «Краснодар», который находится на территории парка, а также попала в Японский сад. При этом в очереди Бузовой для этого стоять не пришлось — ее впустили туда без QR-кода.

Ранее жена известного российского футболиста Федора Смолова Карина Истомина поделилась любимыми локациями в Краснодаре. Среди них также был парк Галицкого (парк «Краснодар»).