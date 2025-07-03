Стало известно, в чем обвинили вдову Шатунова

Известный продюсер Андрей Разин продолжает борьбу за наследство покойного Юрия Шатунова. Родоначальник «Ласкового мая» выдвинул претензии к вдове певца Светлане Шатуновой-Чумаковой, потребовав от нее предоставить документы, подтверждающие их брак с артистом. Об этом пишет «Радио-1».

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«Если действительно ты вдова, если ты действительно вышла замуж и у тебя есть свидетельство о браке, почему ты не можешь опубликовать? Почему ты, Чумакова, боишься показать свидетельство о браке?», — заявил Разин.

Напомним, что в 2022 году права на наследие Юрия Шатунова по решению сочинского суда остались за его семьей. В августе 2024 года эти права были повторно подтверждены. Однако, по мнению скандального продюсера, данное постановление «не имеет значения» и не является окончательным.

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Разин подчеркнул, что его контракт с Юрием Шатуновым «был пожизненный», и пока он сам жив все творчество артиста должно принадлежать его семье. Более того, в своем обращении к вдове он допустил, что Светлана якобы может быть причастна к смерти солиста «Ласкового мая».

«Ты являешься звеном убийц Юры Шатунова, которые убивали его, потому что его контракт со мной, который действует сегодня, не смогли отменить. И все, что вы присуживаете в России на имя Юрия Шатунова, имейте в виду, оно будет принадлежать мне на праве личной собственности», — добавил Разин.

При этом он готов отказаться от своих претензий и вообще не заинтересован в продолжении конфликта, если Светлана действительно была официальной женой исполнителя.

«Если я буду знать, что ты супруга, то зачем мне с тобой судиться?», — сказал он.

Ранее мы писали о том, что продюсер Андрей Разин решил воссоздать легендарную группу «Ласковый май» с финалистом шоу «Голос».