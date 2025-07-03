Изможденная Джанабаева и постройневший Сафронов: кто из российских звезд резко сбросил вес

В соцсетях отмечают, что мода на нездоровую худобу вернулась. Известные личности стали прибегать к любым методам, чтобы сбросить вес, но их фанаты считают, что не всем идет преображение. Starhit назвал знаменитостей, которые резко похудели за последние годы.

Гоар Аветисян

31-летняя визажист Гоар Аветисян одна из тех, кто может похвастаться стремительным похудением — ей удалось скинуть около 70 кг. Сейчас 31-летняя брюнетка весит 63 кг при росте в 173 см. При этом некоторые пользователи соцсетей считают, что Гоар в результате утратила свой здоровый цветущий вид.

По слухам, Аветисян решилась уменьшить желудок хирургическим путем. Она не комментировала эту информацию, однако признавалась, что столкнулась с проблемами после пластических операций — визажисту потребовалось вмешательство после похудения. В частности, после уменьшения груди начался некроз и появилась рана, которая долго не заживала.

Ангелина Суркова

25-летняя супруга певца Влада Соколовского Ангелина Суркова ощутимо похудела. Девушка не была полной, однако решила сбросить вес и сделать фигуру еще более изящной. Подписчики знаменитости считают, что девушка сидит на жестких диетах и прибегает к помощи медицинских препаратов, но Суркова утверждает, что просто правильно питается и много времени уделяет спорту.

А еще супруга артиста не скрывает, что после появления на свет сына мечтала о пластике груди. Недавно Ангелина осуществила этот план, о чем делилась в социальных сетях.

Альбина Джанабаева

Жену Валерия Меладзе Альбину Джанабаеву нельзя было назвать полной, однако год назад она решила взяться за свое тело. 46-летняя женщина много времени проводила на тренировках, о чем рассказывала подписчикам.

Фанаты отметили, что Джанабаева сильно похудела, но не всем это пришлось по нраву. Некоторые сочли, что после снижения веса она стала выглядеть уставшей.

Елена Воробей

58-летняя юмористка Елена Воробей также стала стройнее. Артистка не скрывает, что решила использовать для похудения модный препарат для лечения диабета. Воробей удалось сбросить 14 килограммов, но за это она поплатилась здоровьем — знаменитость страдала от апатии и падала в обмороки.

Лука Сафронов

34-летний сын художника Никаса Сафронова резко сбросил вес —весивший 230 кг молодой человек стал выглядеть сильно худее. Сам Лука не раскрывает секреты феноменального преображения и не говорит о темпах борьбы с ожирением.

В сентябре 2024 года Никас Степанович заявлял, что в свое время его сын сильно поправился из-за стресса на фоне болезни матери, Инны Затравкиной. При этом тогда Лука был только в начале своего похудения — таким образом, добиться впечатляющего результата пианисту удалось меньше чем за год.