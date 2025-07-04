Родион Газманов рассказал о риске «загазманиться»

Певец Родион Газманов признался, что отказался во взрослом возрасте от помощи отца в продюсировании, так как боялся, что родитель его «загазманит».

«Если буду следовать всем советам, которые даёт мой отец, не добьюсь того, к чему стремлюсь. К тому же второй Олег Газманов на эстраде не нужен, одного вполне достаточно», — пояснил артист в интервью Леди Mail. Он также признался, что привык жить в тени отца, но известность родителя даже вдохновляет, потому что напоминает: есть, куда расти.

Помимо этого, Родион признался, что не обращался к отцу за помощью в продвижении на сцену: «Когда был маленьким, конечно, он писал мне песни и продюсировал меня, но, став взрослым, от его помощи отказался, мы с ним пришли к мнению, что он меня просто "загазманит"».

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