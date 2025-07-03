Джигурда рассказал, как скандальное видео с Волочковой изменило его жизнь

Актер Никита Джигурда рассказал, как скандальное видео с балериной Анастасией Волочковой изменило его жизнь. В программе «Переговорка» на YouTube он назвал произошедшее хайпом, случившимся по инициативе самой танцовщицы.

Напомним, что в январе 2024 года в интернет просочилось видео с интимным моментом между Волочковой и Джигурдой. Уже на следующий день танцовщица заявила, что больше не дружит с актером.

«Это был момент взятия шоу-бизнеса в наши руки со всеми известной балериной всея Руси и богиней Анис, которая тогда вернулась из Франции и подключилась к нам. Это было желание балерины, но она не учла, что моя Анис не играет по чужим правилам. После этого она обиделась, когда мы не пришли на пресс-конференцию, а она приглашала. И Настя покатила бочку», — прокомментировал ситуацию Джигурда.

После того, как со слитыми кадрами уже ничего нельзя было сделать, Волочкова решила извлечь из произошедшего выгоду.

«Директор мне сказал, что этот ролик наши люди выложили. Она подняла скандал, выгнала человека, который это сделал, а уже после предложила сделать такой бэнд, что мало не покажется, и монетизировать это», — объяснил актер.

Джигурда также рассказал, что после этого полтора года жил в аскезе, однако вовсе не из-за инцидента с роликом. Артиста пригласили на главную роль в новый фильм «гениального режиссера языческо-ведического уровня» — персонажем актера станет волхв, соединяющий миры. Ему пришлось придерживаться определенной диеты для похудения — несколько дней он ничего не ел, а затем позволял себе немного вегетарианской пищи.