Джигурда обратился к Волочковой с просьбой

Некогда близкие друзья шоумен Никита Джигурда и балерина Анастасия Волочкова постоянно проводили время вместе и строили общие творческие планы. Однако сейчас артисты не поддерживают общение. Джигурда до сих пор не понимает, чем провинился перед бывшей подругой. По его словам, он лишь имеет предположение о причинах конфликта.

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Шоумен убежден, что обид у Волочковой на него больше нет.

— Настя, давай снова дружить, мы же поссорились из-за мелочи и недопонимания, — обратился артист к балерине.

При этом сам Джигурда не испытывает негативных чувств по отношению к балерине.

— Я помню, что записал откровенный ролик, в котором у нас довольно неприличные жесты. Настя о том, что я веду видеосъемку, не знала, но мы были пьяны и как-то особо не парились на этот счет. Но потом ее смутило содержание видео, которое я не мог не опубликовать на своей странице. Она заявила, что я воспользовался ею, чтобы устроить пиар на этом, — объяснил шоумен.

Он добавил, что отказался удалять скандальный ролик и после этого перестал общаться с балериной. По словам Джигурды, черный пиар — гораздо лучше всего остального, сообщает Общественная Служба Новостей.

— Так что Настенька немного не понимает какие-то нюансы шоу-бизнеса, — подчеркнул он.

Недавно сама Волочкова рассказала правду о связи с Джигурдой. По ее словам, они были очень близкими друзьями, а не любовниками, как считали многие.

В марте сам Джигурда рассказал, что сейчас почти не видится и не общается с Волочковой. Ранее, по словам артиста, его супруга Марина Анисина разрешала ему дружить с бывшей примой Большого театра. Джигурда подчеркнул, что в настоящее время он сосредоточен на семье.

После того как скандальный ролик стал вирусным, Волочкова положила конец многолетней дружбе и высказала все, что думает об актере, назвав его «днищем и проституткой».

Джигурда в свою очередь не стал отмалчиваться и заявил, что непричастен к появлению ролика в открытом доступе. Позже бывшая балерина высказалась о том, кто снял «интимную» видеозапись с Джигурдой, и заявила, что ее невозможно «отменить» после прогремевшего хоум-видео.