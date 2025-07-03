Родион Газманов объяснил, почему отказался от помощи отца

Певец Родион Газманов объяснил, почему не хочет, чтобы его продюсировал отец. Он порассуждал о творчестве и семье в интервью Леди Mail.

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Исполнитель хитов «Танцуй, пока молодой» и «Люси» пошел по стопам родителя и стал певцом. Но он движется в своем направлении, без помощи родственников. В какой-то момент своей жизни он принял решение не сотрудничать с отцом.

«Мой отец, безусловно, невероятно талантливый артист, но еще на заре моей музыкальной карьеры у нас с ним состоялся серьезный разговор, в ходе которого мы с ним договорились, что я буду идти к своей цели стать востребованным артистом, пишущим классные песни, своей дорогой», – поделился Родион.

Он привел в пример цитату писателя Андрея Кнышева, который указал, что в искусстве можно идти по стопам великих, и не оставить своих следов. Газманов-младший хочет оставить свои следы. Певец даже не обращался за помощью к отцу, хоть и мог это сделать.

«Когда я был совсем маленьким, конечно, он писал мне песни и продюсировал меня, но, став взрослым, от его помощи я отказался, мы с ним пришли к мнению, что, продвигая меня, он меня просто "загазманит"», — заявил Родион, смеясь.

Звезда признался, что эстраде не нужен второй Олег Газманов, а один уже есть.

Ранее мы писали о том, что певец Олег Газманов назвал конкурс «Евровидение» антикультурным мероприятием.