Концерт Меладзе на корпоративе вызвал скандал в Юрмале

Жители Юрмалы обратились в полицию из-за плохой организации частного концерта Валерия Меладзе на пляже в городе. На месте проведения мероприятия остались горы мусора и ограждения, что мешало латвийцам свободно гулять на берегу. Об этом в среду, 2 июля, сообщил Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

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— Я считаю все это неправильным. Почему люди приезжают в Латвию и устраивают концерты, а я не могу гулять по пляжу со своей внучкой? — передает слова жительницы Telegram-канал.

Организаторы концерта Меладзе выкопали ямы на пляже, чтобы соорудить дюну, которая удерживала бы морскую воду от сцены. Местные жители сразу вызвали полицию, когда увидели строительную технику на пляже. Правоохранительные органы приостановили работы и возбудили административное дело.

Ранее на концерте Меладзе в эстонском Таллине зрители устроили драку. Инцидент произошел, когда одна из фанаток встала и начала танцевать под песню «Небеса», что вызвало недовольство другой зрительницы, которая не могла увидеть сцену из-за танцующей девушки.