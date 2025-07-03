Стримы и молодые танцоры: Кадышева потребовала перемен в работе

Народная артистка России Надежда Кадышева потребовала перемен в формате работы и для себя, и для ансамбля «Золотое кольцо». Как сообщает «КП», контролируют и руководят всеми процессами создатель «Золотого кольца», композитор и муж артистки Александр Костюк, а также их сын Григорий.

Летом у Кадышевой и «Золотого кольца» стартовал новый формат работы — стадионные концерты. Для этого артистам обновили костюмы — увидеть их можно будет уже 26 июля в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Билеты на это мероприятие полностью проданы, за исключением пары мест в вип-ложах.

В самом «Золотом кольце» усилили танцевальную команду, добавив в нее молодых танцоров. Также нашли новых менеджеров — они помогают отвечать на запросы рынка и не терять выгодные предложения. Отдельно Кадышева готовится к выпуску собственного мерча — ожидается, что он появится осенью, а продавать атрибутику будут и перед выступлениями

В планах команды есть и необычные идеи. В частности, концерты Кадышевой могут начать стримить в Сети. Также запланировано начало активной работы с аудиторией в социальных сетях.