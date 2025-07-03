Пи Дидди не получил разрешения на освобождение под залог

Шон Комбс был отправлен обратно в тюрьму в ожидании приговора после драматического дня вынесения вердикта, в ходе которого с него были сняты самые серьезные обвинения, но он был признан неоспоримо виновным в других.

55-летний Пи Дидди просил о пощаде и освобождении, заявив судье, что ему следует разрешить вернуться во Флориду, чтобы ухаживать за больной матерью. Напомним, он был признан виновным по двум пунктам обвинения в перевозке для занятия проституцией, что в совокупности влечет за собой наказание до 20 лет, но был оправдан по основным обвинениям, в секс-торговле и рэкете. Можно считать такой исход в определенном смысле победой для скандального рэпера. Ведь в случае признания его виновным по «тяжелым» статьям, артисту грозили бы десятки лет за решеткой, пишет Daily Mail.

Остается неясным, сколько еще рэпер, который уже находится в тюрьме девять месяцев, может провести за решеткой. Дидди не появлялся на публике с сентября 2024 года, когда его арестовали по подозрению в сговоре с целью вымогательства, торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозке для занятия проституцией.

Адвокаты Кесси Вентуры, экс-возлюбленной Комбса, намерены продолжать борьбу. Певица покинду здание суда совершенно «разбитой». Даже после предъявления ею доказательств, что Дидди совершал насильственные действия в ее отношении, присяжные не признали его виновным. Защита Кэсси рассчитывает привлечь всех жертв насилия со стороны рэпера, чтобы дать делу новый ход и огласку.

Прокурор Морен Коми заявила, что правительство будет добиваться для Комбса максимального срока в 20 лет, тогда как его защита намерена бороться за сокращение срока и ходатайствует об освобождении его под залог в размере 1 миллиона долларов в ожидании вынесения приговора.