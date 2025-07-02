Фанатов Паши Техника возмутил посмертный мерч за 7777 рублей

Поклонники рэпера не оценили попытки заработать на имени звезды. Фанатов возмутил дорогостоящий посмертный мерч. Сегодня в Telegram-канале, который когда-то принадлежал Паше Технику, появилась неоднозначная публикация с предложением приобрести футболки из лимитированной коллекции. На изображениях мерч парит в облаках. На вещах написаны слова «Легенда», «Техник», а также на одной из моделей красуется фото погибшего музыканта.

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Футболки не дешёвые — каждая из них обойдётся покупателю в 7777 рублей. «Спасибо всем, кто остаётся рядом, кто поддерживает и не забывает семью Паши. После покупки с вами свяжется менеджер в Telegram для уточнения адреса и цвета футболки», — гласит пост. Комментарии к публикации закрыты, но фанаты, очевидно, выразили своё негодование с помощью реакций. Дизлайков оказалось как минимум в два раза больше, чем позитивных откликов.

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Напомним, что Паша Техник скончался в Таиланде 4 апреля 2025 года в возрасте 40 лет. Причиной смерти стала легочная инфекция, спровоцировать которую якобы могло острое отравление запрещёнными веществами. Прощание с рэпером прошло 11 апреля в храме Петра и Павла района Лефортово, где вырос Паша, и собрало тысячи его поклонников. После отпевания он был похоронен на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе.