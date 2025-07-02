Старшая дочь Леонида Агутина тайно вышла замуж

В семье российского артиста Леонида Агутина случилось важное событие: старшая дочь артиста Полина Воробьева, связала себя узами брака с иностранным мужчиной, французом по имени Жуан. Дедушка девушки, знаменитый композитор Николай Агутин, подтвердил факт замужества Полины, живущей ныне в Великобритании. Он мечтает поскорее обзавестись правнуками.

«Я думаю, теперь, когда у ребят есть своя квартира, когда они будут больше времени проводить в уединении, может, и наследники быстрее у нас появятся. Сын у меня молодец, он создает всем условия, чтобы его дети старались жить по-человечески. Так что будем ждать внуков, а там уж как Бог решит», — рассказал Агутин-старший в разговоре с «Комсомольской Правдой».

Параллельно развиваются истории и младшей дочери Агутина Елизаветы, успешной музыкальной исполнительницы, выбравшей жизнь в Соединенных Штатах Америки. Активно путешествуя и выступая на концертных площадках, девушка достигла значительных профессиональных успехов и сумела приобрести собственное жилье.