Стало известно, кто нравился Авроре Кибе до Григория Лепса

Авроре Кибе не всегда нравились мужчины постарше. Инсайдер из команды шоу «Мастер игры», пожелавший остаться неизвестным, заявил в разговоре с «КП», что 19-летней девушке был симпатичен Даня Милохин.

«Аврора очень хайпится на теме с Лепсом, что тоже наводит на мысли. <…> При этом известно, что раньше ей очень нравился не Лепс, а Даня Милохин, она его всячески "донатила" в соцсетях», — заверил источник.

Кроме того, один из участников шоу, как сообщает издание, раскрыл, что девушка не так богата, как пытается казаться.

«Не удивлюсь, если она донашивает вещи за мамой, ведь у люксовых брендов почти нет срока давности. К тому же сейчас винтаж в моде. Остальное все — по бартеру», — рассказал один из игроков.

Аноним отметил, что Аврора выглядит просто как девушка из состоятельной семьи, но не олигархов, и подчеркнул, что одежда на блогерше часто повторяется.

На днях Виктория Боня рассказала правду о браке Авроры Кибы и Григория Лепса. По мнению экс-участницы «Дома-2», к замужеству 19-летнюю девушку подтолкнула мама. Лепс, как выяснилось, много лет дружит с семьёй невесты. А не так давно у них начались финансовые сложности — мама девушки якобы быстро взяла ситуацию в свои руки и решила найти дочери достойного жениха. Им и стал близкий друг семьи — 62-летний Лепс.