Бабкина заступилась за Кадышеву, которую критикуют за успех

В последнее время певица Надежда Кадышева, которая стала суперзвездой для молодежи, не сходит с афиш. По мнению исполнительницы Надежды Бабкиной, репертуар ее коллеги всегда был проникновенным и искренним, поэтому она популярна сейчас — люди соскучились по настоящей музыке.

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— Весь репертуар Надежды Кадышевой и коллектива «Золотое кольцо» — это не просто песни, это фактически баллады, красивая музыка, которая не стареет. Молодежь, которой крайне тяжело угодить сегодня, сумела разглядеть эту красоту. И вместо того чтобы радоваться этому, некоторые артисты исходят желчью и завистью, — отметила Бабкина.

Она добавила, что больше всего завидуют успеху те, кто менее востребован.

— Говорят, что Кадышева попала в топы благодаря социальным сетям. Простите, конечно, но если бы не было ее хитов, то вряд ли бы ее захотели в соцсети загружать. Это лишний раз подтверждает, что народное творчество бессмертно и к нему люди будут тянуться даже сквозь годы, а песен-однодневок нам и так хватает, — уточнила исполнительница.

Она заключила, что очень рада за Кадышеву и ее второе творческое рождение, сообщает Общественная Служба Новостей.

65-летняя Кадышева переживает новую волну популярности: ее выступления с ансамблем «Золотое кольцо» теперь собирают публику самых разных возрастов. По информации СМИ, команда артистки готовится перевести шоу в стадионный формат, чтобы взрослая аудитория смогла посидеть, а молодежь — потанцевать под любимые песни исполнительницы. Как творчество Кадышевой стало популярным у молодой аудитории и в чем секрет новой волны успеха певицы, разбиралась «Вечерняя Москва».