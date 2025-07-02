Корпоратив с Меладзе вызвал скандал в Юрмале

Частное мероприятие на котором выступил певец Валерий Меладзе вызвало скандал в Юрмале. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на портал LSM.lv.

Отмечается, что мероприятие было организовано на берегу моря. Как правило, в таких случаях сцена устанавливается на удалении от воды, но в этот раз море подступило прямо к берегу из-за непогоды. Из-за этого территория закрытого мероприятия заблокировала проход по берегу для тех, кто на корпоратив не попал.

«Такого свинства я в Латвии не видела. <...> Почему люди приезжают в Латвию и устраивают концерты, а я не могу гулять по пляжу со своей внучкой?» — заявила одна из местных жительниц.

Помимо этого, по окончанию мероприятия на берегу остались ямы, которые организаторы вырыли для сдерживания морской воды.

«Чтобы спасти ситуацию, мне нужно было найти какое-то решение. Конечно, песок и тракторная техника. Берем песок, насыпаем его перед сценой, чтобы была какая-то защита. Делаем дюну. Очень элементарно. Но потом мы все это вернем обратно», — рассказал представитель компании SIA Gaco.

В данный момент местная полиция рассматривает ситуацию на предмет административного нарушения. Кроме того, дело также направят в Госслужбу охраны окружающей среды Латвии.

Ранее Меладзе потратил более одного миллиона рублей на празднование дня рождения.