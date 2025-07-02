Телеведущая Лариса Гузеева вышла на связь после скандала с виллами на Бали. У себя в социальных сетях она опубликовала пост, в котором заявила о страхе перед людьми, «выглядящими одинаково в разное время».

Ранее стало известно, что россияне подали в полицию заявление, в котором обвинили Гузееву в причастности к мошеннической схеме с продажами вилл на Бали. По мнению потерпевших, телеведущая целенаправленно использовала свою медийность для обмана людей. Речь идет о том, что Гузеева хвалила услуги застройщика Сергея Домогацкого, благодаря которому она сама приобрела виллу на Бали. Фанаты телеведущей, доверившись ей, обратились к рекламируемому специалисту, однако предприниматель взял у них деньги, а дома так и не построил.

«Не бывает, чтобы один человек в разное время выглядел одинаково. А если такое и случается, то лично меня это пугает. Если он не растет, не становится мудрее, дальновиднее, умнее, не отказывается от налипших дурных привычек за годы, меня это тоже пугает. Ничего страшнее косности нет. Это для меня так. Я не настаиваю. А к чему я: платки любила всю жизнь и никогда от них не откажусь», — написала у себя в соцсетях Гузеева.

Поклонники телеведущей считают, что таким образом она упрекнула тех, кто приписывает ей вину без повода.