Обвиняемого в торговле людьми рэпера могут отпустить домой

Рэпера Пи Дидди (Шон Комбс), обвиняемого в торговле людьми, могут освободить под залог до суда. Об этом сообщает The New York Times.

Ранее стало известно, что суд присяжных оправдал рэпера по трем из пяти пунктов обвинения, в том числе в торговле людьми для сексуальной эксплуатации и сговоре с целью рэкета. По другим двум — перевозке женщин для занятий проституцией — Пи Дидди признали виновным. Согласно информации прокуратуры, он принуждал двух бывших подруг — Кассандру Вентуру и женщину под псевдонимом «Джейн» — к нежелательным сексуальным отношениям с мужчинами.

При этом, если в случае торговли людьми и вымогательстве, рэперу грозило пожизненное заключение, то за транспортировку людей для занятия проституцией он может получить только до десяти лет тюремного заключения. Кроме того до вынесения приговора его могут освободить под залог.

Именно об этом, по данным NYT, и попросила защита Пи Дидди, предложив залог в миллион долларов (почти 79 миллионов рублей по текущему курсу). Прокуратура выступила против освобождения рэпера. Суд примет решение по данному вопросу после того, как изучит ходатайства обвинения и защиты.