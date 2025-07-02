Активы поднявшей гонорар до 20 млн рублей Кадышевой оценивают почти в 150 млн

Певица Надежда Кадышева переживает новый виток славы, что привело к резкому росту ее гонораров. По данным журналистов, за последние шесть месяцев стоимость выступления на корпоративах выросла с 10 до 20 миллионов рублей.

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Текущая сумма сопоставима с пиковыми гонорарами певицы Аллы Пугачевой на пике славы. Основные активы «Золотого кольца», которым руководит Кадышева, оцениваются в 143, 5 миллиона рублей. Среди имущества театра народной песни несколько автомобилей премиум-класса.

Например, в распоряжении организации находится кроссовер Bentley Bentayga стоимостью до 50 миллионов рублей и гибридный внедорожник Lixiang L9 ценой около 7,5 миллиона рублей. По неподтвержденным данным, театру также может принадлежать здание в Москве на Тимирязевской улице, где располагается организация.

Семья исполнительницы тоже владеет недвижимостью в столице: двухкомнатная квартира в районе Царицыно, подаренная государством, а также «четырешка» в престижном Тверском районе.

Сын Кадышевой Григорий Костюк живет в четырехкомнатных апартаментах в элитном жилом комплексе «Евродом». Также есть неподтвержденная информация о наличии у семьи недвижимости в клубном доме «Ласточкино гнездо».

В коллекции певческой семьи уникальный ретрокабриолет Bentley S2 1962 года выпуска, стоимость которого оценивается примерно в 50 миллионов рублей. Костюк владеет спортивным Ferrari GTC4Lusso и представительским Maybach 62 за 15 миллионов рублей, сообщает Life.ru.

65-летняя Кадышева переживает новую волну популярности: ее выступления с ансамблем «Золотое кольцо» теперь собирают публику самых разных возрастов. По информации СМИ, команда артистки готовится перевести шоу в стадионный формат, чтобы взрослая аудитория смогла посидеть, а молодежь — потанцевать под любимые песни исполнительницы. Как творчество Кадышевой стало популярным у молодой аудитории и в чем секрет новой волны успеха певицы, разбиралась «Вечерняя Москва».