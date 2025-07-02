Суд признал американского музыканта Шона Комбса, также известного как Пи Дидди, виновным по четырем пунктам обвинения из пяти. Об этом сообщает The New York Times.

Сообщается, что все обвинения касаются торговли людьми для сексуальной эксплуатации и проституции. Артисту грозит пожизненный срок.

Суд над артистом продолжится — на данный момент присяжные пока не вынесли приговор по обвинению в сговоре для вымогательств, передает NYT.

До этого стало известно, что в отношении Пи Дидди возбудили еще одно уголовное дело об изнасиловании 10-летнего мальчика в 2005 году. Имя истца неизвестно.

Также СМИ сообщали о том, что девушка по имени Эшли Пархэм обвинила рэпера в том, что он изнасиловал ее пультом от телевизора. По ее словам, это было сделано после того, как она обвинила его в причастности к убийству музыканта Тупака Шакура.

О скандально известном артисте в музыкальной индустрии заговорили давно, но никто не догадывался, что параллельно с медийной деятельностью он был замешан в криминале. Репутация рэпера в одночасье рухнула осенью прошлого года, когда против него выдвинули обвинения в изнасиловании, рэкете и торговле людьми. «Вечерняя Москва» разбиралась, как внезапно вскрылось криминальное прошлое Комбса и при чем здесь другие зарубежные селебрити.