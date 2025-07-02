Собчак вмешалась в новый скандал в шоу-бизнесе

Журналистка Ксения Собчак вмешалась в скандал, который был вызван заявлениями Инстасамки в адрес певиц Доры и Мэйби Бэйби. Об этом сообщает Starhit.

Напомним, что ранее Инстасамка обвинила своих коллег в связи с иностранными агентами, а также выразила недовольство текстом их песен, в которых она нашла призывы к запрещенным действиям и нецензурную брань. Ситуацию прокомментировала Собчак - по ее словам, своими высказываниями Инстасамка просто пытается привлечь к себе внимание.

«Теперь она пытается публично отменить и плодит фейки про Дору и Мэйби Бэйби. Певица беспокоится о том, что Дарья Шиханова (Дора) в своем последнем альбоме исполняет треки иноагентов — рэпера Face* (признан иностранным агентом в России – прим. ред.) и украинской группы “Валентин Стрыкало“. Инстасамка возмущена тем, что Дора “кривила рожу, когда ребята поднимали русский флаг“ на ее концерте, и спрашивает, зачем артистка ездит с выступлениями по России, “если ты против нашей страны“», - прокомментировала ситуацию Собчак.

Журналистка также добавила, что Инстасамка «привлекает ваше внимание на тех персон, которые уже несколько лет занимаются угнетением нашей страны». Такие действия, по мнению Собчак, выражают лояльное отношение к подобной позиции.

«Даша, а ты чего тогда притихла в эмиграции, пока не пришла смиренно и униженно просить тебя простить? Ты же даже не Миа Бойка теперь, кажется, та хотя бы просто переобулась из синеволосой анимешницы в Марфушеньку, которая воюет с квадроберами. Твое поведение сейчас гораздо подлее», - добавила она.

Ксения Собчак считает, что мужчинам до 30 лет на законодательном уровне нужно запретить жениться

Ранее Инстасамка обвинила Дору и Мэйби Бэйби в предательстве России.

*признан иностранным агентом в России.