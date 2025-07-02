Галкин* показал новое фото с Пугачевой

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) показал фото с женой Аллой Пугачевой по просьбе поклонников. Пользователи Сети отметили, что певица выглядит моложе своего супруга.

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Звезды после отъезда из России часто путешествуют и делятся снимками в соцсетях. Максим* чаще показывает себя – иногда его снимает жена. Она предпочитает оставаться за кадром, отшучиваясь, что в свое время много фотографировалась. Фанаты попросили почаще показывать артистку. Юморист прислушался к публике и разместил фото с женой.

На новом снимке Галкин* позировал на переднем плане с широкой улыбкой. Он был в белой футболке и вязаной кофте, а также примерил очки. Сзади стояла Алла Пугачева. Она была в черном наряде и при ярком макияже. Певица смотрела в камеру и выглядела задумчивой. В соцсетях отметили ухоженную внешность женщины.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Наконец-то Аллочку увидели», «Ура, Алла», «Можно, пожалуйста, почаще ваши совместные фото», «Алла уже выглядит моложе Максима», «Наконец-то видим вас вместе», «Вот это фото, рады видеть Аллу», «Берегите свою красавицу», «Примадонна все молодеет», «Как хороша Алла», «Вы прекрасная пара», — написали в комментариях.

Некоторые все же решили, что Максим* или его супруга воспользовались фоторедактором для улучшения внешности. Так как лицо у Пугачевой было сильно сглажено.

Напомним, что супруги находятся в браке с 24 декабря 2011 года. У них двое общих детей – 11-летние Лиза и Гарри. В 2022 году Пугачева покинула Россию и переехала в Израиль к мужу, взяв с собой детей.

Ранее мы писали о том, что Максим Галкин* показал в Ватикане свой тяжелый характер.

*признан иноагентом на территории РФ